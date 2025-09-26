Россиянам рассказали, что делать при значительном ухудшении слуха

При первых признаках шумовой потери слуха необходимо соблюдать звуковую гигиену, а в случаях значительных нарушений единственным эффективным решением становится слуховой аппарат. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

К слову, как предупреждала в интервью газете «Известия» врач Екатерина Демьяновская, пульсирующий шум в ушах, совпадающий с ритмом сердца, может быть симптомом серьезных проблем с сосудами.

«К сожалению, поврежденные чувствительные клетки внутреннего уха не восстанавливаются. Потерю слуха, вызванную шумом, невозможно вылечить лекарствами или операцией. Варианты помощи в этом случае зависят от степени потери слуха», — сказала Филева.

При значительном и стабильном снижении слуха оптимальным решением является слуховой аппарат. Как отметила Филева, это устройство выполняет функции мини-компьютера: подавляет фоновые шумы, усиливает полезные звуки и улучшает разборчивость речи. Раннее начало использования аппарата, по ее словам, помогает тренировать слуховые центры мозга и предотвращает их функциональную деградацию.

До этого Филева говорила, что при постепенной потере слуха мозг способен длительное время компенсировать нарушения, маскируя проблему до тех пор, пока она не становится выраженной. Выявить начальные стадии возможно только с помощью аудиометрии у сурдолога.

