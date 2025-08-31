На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пять россиян из одного региона насмерть отравились паленым алкоголем

РЕН ТВ: в Нижегородской области пять человек умерли, отравившись алкоголем
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области пять человек скончались, предварительно, после отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Чапаева в городе Балахна. Два человека скончались еще до приезда скорой помощи, еще трое умерли по пути в больницу. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этом в Калининградской области 15-летнюю девочку, отдыхавшую в оздоровительном лагере, госпитализировали с признаками отравления спиртным. Медики сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка устанавливают торговую точку, в которой ребенку продали спиртосодержащую продукцию. В отношении родителей школьницы составлен административный протокол по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет».

Ранее в Сочи рассказали о состоянии подростков, впавших в кому после дня рождения.

