На портрете ликвидированного наемника ВСУ в Тбилиси появилась надпись «Лох»

В Грузии портреты наемников ВСУ изрисовали надписями и изображениями
Sputnik/РИА «Новости»

В Грузии неизвестные изрисовали портреты ликвидированных в зоне СВО солдат и наемников ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Тбилиси кто-то изрисовал портреты <...> боевиков ВСУ, в том числе грузинских легионеров, <...> уничтоженных Русской Армией», — написал журналист.

По его словам, местные активисты — сторонники прозападной политики возмущены случившимся и требуют от правоохранителей найти «художников». Котенок подчеркнул, что у большинства жителей Грузии ситуация не вызвала никаких эмоций.

Он также разместил в канале фото с испорченными портретами: на одном из них можно увидеть надпись «Лох», а на другом — изображение мужского полового органа.

Наемники «Грузинского легиона» воюют в Донбассе на стороне украинской армии с 2014 года. Его лидер Мамука (Ушанги) Мамулашвили заочно приговорен в России к 23 годам лишения свободы.

Суд установил, что с апреля 2014 года по май 2024 года Мамулашвили вербовал наемников из стран, не являющихся сторонами конфликта. После этого он обучал и вооружал завербованных граждан, а также обеспечивал их участие в боевых действиях. За указанные действия обвиняемый получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 23 млн рублей.

Ранее на Украине ликвидировали японского наемника Кодзиму.

