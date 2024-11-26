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Суд в Донецке заочно вынес приговор четырем наемникам из Грузии

Верховный суд ДНР заочно приговорил четверых наемников из Грузии к 14 и 23 годам

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Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор четырем наемникам из Грузии, участвовавшим в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Согласно сообщению ведомства, 34-летний Гиорги Руситашвили, 30-летний Нодар Петриашвили и 54-летний Вано Надирадзе получили по 14 лет лишения свободы, а 46-летний Ушанги Мамулашвили был приговорен к 23 годам.

Суд установил, что с апреля 2014 года по май 2024 года Мамулашвили вербовал наемников из стран, не являющихся сторонами конфликта. После этого он обучал и вооружал завербованных граждан, а также обеспечивал их участие в боевых действиях. За указанные действия обвиняемый получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 23 млн рублей.

По информации суда, Руситашвили, Петриашвили и Надирадзе в период с февраля 2022 года по июль 2024 года принимали участие в боевых действиях на Украине в составе Грузинского национального легиона в качестве наемников.

22 ноября грузинский наемник Гела Кахабришвили был объявлен в международный розыск из-за участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. По данным прокуратуры ДНР, за свою деятельность Кахабришвили получил вознаграждение, эквивалентное более чем 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что число наемников, которые вступают в ВСУ, существенно сократилось.

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