Алиев назвал главную причину обмеления Каспийского моря

Алиев заявил, что Каспийское море мелеет из-за экологии
Григорий Сысоев/РИА Новости

Каспийское море стремительно мелеет, главным образом, из-за экологии, а не изменения климата. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что еще в 2022 году на саммите прикаспийских стран он поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря.

«Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина — не в изменении климата», — сказал политик.

По его словам, прикаспийским государствам необходимо предпринять совместные усилия, чтобы остановить экологическую катастрофу, последствия которой невозможно предсказать. Азербайджан также готов тесно сотрудничать с ООН, чтобы решить эту проблему, отметил Алиев.

19 июня президент РФ Владимир Путин рассказал, что правительству России поручено найти варианты, как бороться с обмелением Каспийского моря. Он заявил, что кабмин получил необходимые распоряжения и работает над поиском мер вместе с правительством Азербайджана.

Ранее эксперт объяснил, как обмеление Каспийского моря отразится на рыболовстве.

