Эксперт объяснил, как обмеление Каспийского моря отразится на рыболовстве

Специалисты бьют тревогу из-за экстремального обмеления Каспийского моря, уровень воды в котором уже достиг отметки минус 29 метров и продолжит падать в ближайшие 15 лет. Раньше именно на Каспий приходилось 90% промысла осетровых, однако сейчас он практически уничтожен, заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев Общественной Службе Новостей.

«Говоря о хозяйственной деятельности на Каспии, мы прежде всего имеем в виду рыбный промысел, а именно осетров и черной икры. 90% осетровых было сосредоточено именно в Каспии, в низовьях Волги, а сейчас ситуация радикально изменилась», — подчеркнул эксперт.

Главная причина сложившейся ситуации – это антропогенное воздействие, в особенности строительство целого «каскада» гидроэлектростанций на Волге в течение XX века. До этого момента осетры поднимались на нерест до Звенигорода, однако сейчас их промысел «окончательно убит», подчеркнул Савельев. По его словам, сейчас осетры в море еще есть только благодаря искусственному воспроизводству, на которое тратятся колоссальные ресурсы.

Однако даже с учетом негативных последствий от воздействия человека, Каспийское море богато ресурсами – так, кроме осетровых здесь есть килька, причем ее промысел за последние годы удалось значительно нарастить, заключил эксперт.

Напомним, британские ученые из Университета Лидса пришли к выводу, что даже при оптимистичном сценарии глобального потепления (+2°C) уровень Каспийского моря к 2100 году упадет на 5–10 метров, а при худшем раскладе — на 21 метр. Это грозит экологической катастрофой для региона, где проживает 15 млн человек. Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что причин такой ситуации много, в том числе – осадки, климатические изменения, увеличение испарений с поверхности моря.

Ранее эколог раскрыла причину обмеления Каспийского моря.