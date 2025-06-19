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Путин рассказал, кто решает проблему обмеления Каспия

Путин: кабмин РФ вместе с Азербайджаном ищет варианты борьбы с обмелением Каспия
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума рассказал, что правительству поручено найти варианты, как бороться с обмелением Каспийского моря.

Политик сказал, что кабмин получил необходимые распоряжения и работает над поиском мер вместе с правительством Азербайджана.

В конце мая глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев сообщил, что в прошлом именно на Каспий приходилось 90% промысла осетровых, однако сейчас он практически уничтожен. Специалисты забили тревогу из-за экстремального обмеления Каспийского моря, уровень воды в котором уже достиг отметки -29 м и продолжит падать в ближайшие 15 лет. По словам эксперта, сейчас осетры в море еще есть только благодаря искусственному воспроизводству, на которое тратятся колоссальные ресурсы. Главная причина сложившейся ситуации — это антропогенное воздействие, в особенности строительство целого «каскада» гидроэлектростанций на Волге в течение XX века.

Ранее в Азербайджане предложили соединить Каспийское и Черное моря тоннелем.

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