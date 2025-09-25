Следователи начали проверку причин смерти экс-чиновника из Петербурга в Москве

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК РФ начал проверку обстоятельств смерти экс-чиновника из Петербурга Федотова
gov.spb.ru

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова, который был найден без признаков жизни под окнами отеля Sheraton в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, Федотов сообщил близким о планах вылететь из Санкт-Петербурга в Волгоград с пересадкой в Москве. В столице он, предположительно, остановился в отеле на три дня.

По одной из версий, мужчина мог покончить с собой. Правоохранительные органы проверяют эту информацию. Предсмертной записки следователи не обнаружили.

Бывший чиновник найден мертвым 25 сентября под окнами отеля в районе московского аэропорта Шереметьево.

Федотов добровольно покинул свой пост в Петербурге в 2024 году. Перед назначением временно исполняющим обязанности председателя КРТИ в сентябре 2022 года он занимался предпринимательской деятельностью.

Ранее была названа предварительная причина смерти сбежавшего экс-чиновника Авакяна.

