В Подмосковье обнаружили тело бывшего чиновника из Петербурга

SHOT: бывший чиновник из Петербурга Федотов найден мертвым в Подмосковье
Бывший чиновник из Петербурга Александр Федотов найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тело Александра Федотова было обнаружено под окнами отеля в районе московского аэропорта Шереметьево. Бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры находился в Москве по пути в Волгоград и останавливался в гостинице рядом с Шереметьево на три дня. Вскоре его нашли мертвым.

Федотов добровольно покинул свой пост в Петербурге в 2024 году. Перед назначением временно исполняющим обязанности председателя КРТИ в сентябре 2022 года он занимался предпринимательской деятельностью.

Недавно бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна нашли мертвым в Петербурге. Его тело нашли в туалете консульства Армении.

Мужчина обвинялся в уклонении от уплаты таможенных платежей на миллиарды рублей. Он сбежал из Кронштадтского районного суда во время заседания, которое проходило накануне. По данным 47news, подсудимый в перерыве попросился «покурить» и, когда оказался на улице, скрылся. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат рассказал о последнем разговоре с экс-чиновником Росимущества.

