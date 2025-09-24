На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа предварительная причина смерти сбежавшего экс-чиновника Авакяна

РИА Новости: беглый экс-чиновник Авакян покончил с собой в дипмиссии Армении
mos.news

Бывший чиновник Росимущества Борис Авакян, найденный мертвым в консульстве Армении, предварительно, покончил с собой. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Мужчину нашли без признаков жизни в уборной консульства Армении в Санкт-Петербурге. Вызванная скорая помощь только констатировала его смерть.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Авакян обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей на миллиарды рублей. Он сбежал из Кронштадтского районного суда. Во время заседания 23 сентября, где рассматривался вопрос о мере пресечения для Бориса Авакяна, подсудимый в перерыве попросился «покурить» и, когда оказался на улице, скрылся. Конвой не сумел воспрепятствовать побегу.

Чиновник укрылся в здании дипмиссии на Васильевском острове и потребовал экстрадиции в Армению.

Ранее суд взыскал с бывшего мэра Иваново 3 млн рублей выписанных самому себе премий.

