Подросток из Ярославля потерял зрение в результате уличной стрельбы

В Ярославле 17-летний юноша лишился зрения после конфликта с 15-летним подростком, сообщает СУ СК России по Ярославской области.

Вечером 19 сентября молодые люди повздорили, стоя у одного из ресторанов быстрого питания на Комсомольской улице. У младшего из участников конфликта при себе был пистолет, который он тут же вытащил и наставил на оппонента. Сделав несколько выстрелов, молодой человек покинул место происшествия. Раненого экстренно госпитализировали. Медики оказали ему необходимую помощь, но не смогли сохранить зрение.

В отношении 15-летнего стрелка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Его задержали и доставили на допрос. Причины ссоры, в которой пострадал потерпевший, остаются неизвестными. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и готовятся в ближайшее время предъявить обвинение подозреваемому.

Ранее в Тюмени подростки издевались над ровесником из-за его внешнего вида.