В Петербурге арендатор открыл стрельбу из-за не возвращенного залога и клопов

Конфликт из-за клопов привел к инциденту со стрельбой
В Санкт-Петербурге произошла стрельба из-за конфликта между арендатором и хозяйкой жилья, сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В полицию обратился 37-летний мужчина, который в начале августа арендовал квартиру в одном из домов на Малой Каштановой аллее, но обнаружил в помещении клопов и тараканов. 20 сентября он решил преждевременно расторгнуть договор и потребовал вернуть залог, но 39-летняя владелица жилплощади отказалась.

В спор вмешался знакомый хозяйки, и конфликт между мужчинами перерос в драку. В ходе потасовки арендатор выстрелил из травматического пистолета в воздух, после чего сел в машину и уехал. В итоге обоих участников конфликта доставили в отдел для разбирательства и назначили им административные штрафы по статье 20.1 КоАП РФ, а знакомого женщины также наказали за побои.

Полиция изъяла травматическое оружие, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ростовской области пенсионер стрелял в толпу школьников за прыжки по гаражам

