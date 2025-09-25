На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области поезд переехал женщину

В Каменске-Уральском женщина оказалась под колесами поезда
В Свердловской области следователи организовали проверку после того, как 44-летняя женщина оказалась на путях. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Инцидент произошел на девятом километре перегона Каменск-Уральский — УАЗ. По предварительной информации, пострадавшая решила перейти пути в непредназначенном для этого месте.

В этот момент по рельсам недалеко от женщины двигался поезд. Заметив пешехода, машинист предпринял экстренные меры, но предотвратить столкновение не смог. В результате пострадавшая получила серьезные травмы, спасти ее не смогли.

«Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», – сообщается в публикации.

В ведомстве напомнили, что одной из основных причин подобных аварий становится желание пешеходов переходить пути в неположенном месте, а также спешка и беспечность.

Ранее в Калужской области электропоезд протаранил автомобиль, переезжавший рельсы.

