Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового обмена военнопленными с Россией, пишет «Страна.ua».

«Хотим забрать 1000 человек, работаем над списками», — сказал глава государства.

Политик отметил, что по вопросу новой встречи делегаций Украины и РФ движения вперед сейчас нет.

24 августа страны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов обменялись пленными по формуле «146 на 146». Россия также вернула домой восьмерых курян, которых удерживали в Сумской области с февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев снова «отбирал» пленных, и отметил, что «обменный фонд» Украины приближается к «нулю».

До этого RT передавал, что в российских учреждениях ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) находятся около 6 тыс. бойцов ВСУ, на Украине же пребывает примерно 1 тыс. россиян. 19 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал об операции Сил обороны Украины на Добропольском направлении. Он утверждал, что «обменный фонд» для возвращения граждан республики из российского плена существенно пополнен.

