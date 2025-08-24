«У нас еще тысячи военных ВСУ»: Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». РФ также вернула домой восьмерых курян, которых удерживали в Сумской области с февраля. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что «обменный фонд» Украины приближается к «нулю». Ранее RT сообщал, что в российских учреждениях ФСИН находятся около шести тысяч бойцов ВСУ, на Украине же пребывает примерно тысяча россиян.

Россия и Украина обменялись военнопленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в Минобороны РФ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Сейчас военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В ближайшее время их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Эмоции неописуемые. Пока на данный момент тяжело осознать, что я наконец-то дома. Очень сильно благодарен за то, что вернули домой», — рассказал один из вернувшихся бойцов.

Кроме того, России также вернули восьмерых жителей Курской области, которые удерживали с февраля 2025 года в Сумах. Как сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уже 24 августа они прибудут в Курск.

«Невозможно передать словами эмоции и переживания людей, которым удалось вернуться на родную землю. Всем им пришлось пройти через серьезные испытания, психологическое давление. Каждый раз не перестаю поражаться выдержке этих людей, их стойкости и силе воли», — отметила омбудсмен.

Киев подтвердил обмен

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил состоявшийся обмен и поблагодарил ОАЭ за посреднические усилия.

Украинские СМИ сообщили, что среди вернувшихся на Украину оказались журналист Дмитрий Хилюк и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко. Последний оказался в плену еще в 2022 году, в тот момент он уже не был главой города.

Тогда же Николаенко был включен в списки на обмен, однако уступил свое место тяжелобольному военному и попросил освободить его вместо себя. С тех пор экс-мэр в списки на обмен не попадал.

«Обменный фонд истощается»

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя прошедший обмен, заявил, что Киев снова «отбирал» пленных.

«На этот раз из числа 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к [президенту Украины] Зеленскому», — уточнил он в Telegram-канале.

Мединский также добавил, что у Украины, по всей видимости, осталось мало пленных россиян, «обменный фонд» Киева приближается к «нулю». При этом у России «еще тысячи пленных ВСУ».

Ранее телеканал RT со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщал, что в российских учреждениях ФСИН находится около шести тысяч украинских военнопленных. Некоторые из них содержатся там с весны 2022 года. При этом на Украине, по данным канала, в статусе военнопленного пребывает около тысячи россиян.

Петиция украинских пленных

12 августа RT также публиковал петицию, подготовленную и подписанную украинскими военнопленными, которую те направили президенту Владимиру Зеленскому. В ней попавшие в плен бойцы ВСУ призывали украинского лидера начать «честные обмены», а не выбирать по 50-100 «особых» человек в месяц.

«А вот тысяча настоящих, невымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны. Не нужны были тела погибших украинцев. Только под давлением мировой общественности забрали, когда народы вздрогнули от такой дичи. Теперь не забирают живых», — комментировала публикацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Впоследствии стало известно, что книгу с фотографией и петицией украинских военнопленных во время встречи на Аляске президент РФ Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу. Глава Белого дома позже подтвердил получение книги в интервью Fox News и заявил, что российские власти собираются освободить пленных, а Киев должен их забрать.

Украинские власти при этом никак не комментировали ни саму петицию, ни призыв президента США.