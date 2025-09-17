Песков ответил на вопрос о новых обменах пленными с Украиной

Подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на паузе, однако это не значит, что они не будут продолжены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Речь об этом идет, но пока вы видите, здесь тоже есть определенная пауза. Вместе с тем это не означает, что эти обмены не могут быть продолжены», — сказал представитель Кремля журналистам.

24 августа в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». Кроме того, РФ вернула домой восьмерых жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины с февраля. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что «обменный фонд» Украины приближается к «нулю». При этом у РФ есть «еще тысячи пленных ВСУ», добавил Мединский.

Также стало известно, что украинские военнопленные подготовили и подписали петицию, которую направили в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В ней попавшие в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывали украинского лидера начать «честные обмены», а не выбирать по 50-100 «особых» человек в месяц.

Ранее Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Украиной.