На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС продолжает беспокоить

Гросси: МАГАТЭ следит за ситуацией на ЗАЭС ежедневно
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Ситуация на Запорожской АЭС продолжает беспокоить, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за ней ежедневно. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на полях открытия форума «Мировая атомная неделя», передает РИА Новости.

«Ситуация продолжает беспокоить, мы следим за ней день за днем. Агентство сообщило о новых инцидентах, в частности, прекращение внешнего энергоснабжения в десятый раз», — сказал он.

Гросси отметил, что это нарушает безопасность объекта.

По словам главы МАГАТЭ, представители агентства намерены обсудить ситуацию и с российской, и с украинской стороной.

23 сентября сообщалось, что на Запорожской АЭС из-за обстрелов украинских войск оказалась отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская».

25 сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала о трудностях с ремонтом из-за действий ВСУ. По ее словам, место повреждения линии 750 кВ находится относительно недалеко от площадки станции, на береговой линии Днепра. Однако ее восстановление осложняется продолжающимися обстрелами в непосредственной близости.

Ранее Европе предрекли катастрофу из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами