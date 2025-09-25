На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ЗАЭС заявили, что обстрелы осложняют ремонт линии внешнего энергоснабжения

Ремонт линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС затруднен из-за украинских обстрелов
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Обстрелы со стороны Украины осложняют ремонт последней линии, которая обеспечивает внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она отметила, что место повреждения линии 750 кВ находится относительно недалеко от площадки ЗАЭС, на береговой линии Днепра. Однако ее восстановление осложняется продолжающимися обстрелами в непосредственной близости к поврежденной линии. В связи с этим сроки завершения ремонта неизвестны. ЗАЭС уже свыше суток остается без внешнего энергоснабжения. Нужды станции обеспечивают дизель-генераторы.

23 сентября сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов украинских войск оказалась отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская».

17 сентября представители Международного агентства по атомной энергии, размещенные на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что слышали звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом. В ЗАЭС заявили, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами промплощадки станции, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива.

Ранее Балицкий обвинил Киев в попытках спровоцировать техногенную катастрофу.

