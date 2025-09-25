Губернатор Самарской области рассказал о ситуации с топливом в регионе

В настоящее время перебоев с поставками топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС) в Самарской области нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

«Сегодня все виды топлива в регионе есть — достаточно приехать на заправочные станции представителей крупнейших поставщиков топлива. Есть вопросы по небольшим АЗС. Работаем во взаимодействии с федеральными службами», — написал глава региона.

Федорищев добавил, что жителям Самарской области рекомендуется воздержаться от закупки бензина и дизеля впрок. По его словам, вопрос с поставками топлива урегулирован. Ситуация находится под личным контролем губернатора.

25 сентября самарская сеть АЗС «ОЛВИ» сообщила на своем сайте о приостановке продажи бензина АИ-92. В компании уточнили, что решение было вызвано «перебоями в поставках топлива». При этом все остальные виды бензина были доступны к продаже, отметили в сети.

В России жители регионов пожаловались на нехватку топлива и закрывающиеся автозаправки. При этом бензины АИ-92 и АИ-95 стали пропадать даже в крупных городах. Как выяснила «Газета.Ru», владельцы небольших сетей АЗС специально начали ограничивать ажиотажный спрос, чтобы потом было чем торговать.

Ранее глава Крыма обратился к жителям из-за проблем с топливом в регионе.