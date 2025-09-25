Виктор Татарский возглавил петербургский институт кино и телевидения

Виктора Татарского назначили на должность исполняющего обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ). Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Уверена, что его знание киноотрасли изнутри, а также накопленный опыт в воспитании будущих кинематографистов положительно скажутся на дальнейшем развитии вуза. Желаю удачи и новых ярких проектов!» — написала глава ведомства.

Татарский с 2021 года работает доцентом кафедры «Режиссура игрового кино» СПбГИКиТ. В вузе он ведет собственную мастерскую. Также Татарский является выпускником Ленинградского государственного института культуры, членом Гильдии режиссеров России и Союза кинематографистов РФ.

В апреле Андрея Логинова утвердили в должности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) — он исполнял обязанности главы учебного учреждения с 2024 года. Предыдущий ректор вуза Александр Безбородов ушел в отставку 21 июня 2024 года.

Ранее суд отстранил ректора СПбГУП от должности.