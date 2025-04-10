Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андрея Логинова утвердили в должности ректора РГГУ

Минобрнауки: Андрей Логинов назначен на должность ректора РГГУ
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Андрей Логинов утвердили в должности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) — он исполнял обязанности ректора с 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства науки и высшего образования России.

По специальности Андрей Логинов — историк, получил образование в МГУ им. Ломоносова. Также завершил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

Работал в аппарате российского правительства с 1993 года, являлся начальником Управления президента по вопросам внутренней политики, затем полномочным представителем правительства в Государственной Думе и статс-секретарем и заместителем министра юстиции России.

Предыдущий ректор вуза Александр Безбородов ушел в отставку 21 июня 2024 года.

По данным газеты «Ведомости», это произошло из-за ухудшения показателей РГГУ — в последние годы рейтинг университета неуклонно понижается.

Ранее Логинов заявил, что социальные проекты имеют серьезное продвижение и отвечают стратегическим задачам развития общества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами