Андрея Логинова утвердили в должности ректора РГГУ

Андрей Логинов утвердили в должности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) — он исполнял обязанности ректора с 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства науки и высшего образования России.

По специальности Андрей Логинов — историк, получил образование в МГУ им. Ломоносова. Также завершил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

Работал в аппарате российского правительства с 1993 года, являлся начальником Управления президента по вопросам внутренней политики, затем полномочным представителем правительства в Государственной Думе и статс-секретарем и заместителем министра юстиции России.

Предыдущий ректор вуза Александр Безбородов ушел в отставку 21 июня 2024 года.

По данным газеты «Ведомости», это произошло из-за ухудшения показателей РГГУ — в последние годы рейтинг университета неуклонно понижается.

Ранее Логинов заявил, что социальные проекты имеют серьезное продвижение и отвечают стратегическим задачам развития общества.