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Ректор РГГУ решил уволиться до истечения контракта

Ректор РГГУ Александр Безбородов покинет пост 21 июня по собственной инициативе

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов уйдет в отставку с 21 июня. Информацию об этом ректор подтвердил в разговоре с ТАСС.

«Да, действительно. Все по собственной инициативе», — сказал Безбородов в ответ на вопрос о своем увольнении.

Он добавил, что его дальнейшие планы по трудоустройству будут зависеть от управленческих решений нового ректора РГГУ.

5 июня газета «Ведомости» сообщила, что Безбородов может в ближайшее время покинуть пост ректора вуза. По данным издания, причиной является ухудшение показателей РГГУ — в последние годы рейтинг университета неуклонно понижается. Предполагалось, что пост ректора займет федеральный чиновник, обладающий большим опытом, а решение о смене руководителя вуза будет оформлено в ближайшее время.

При этом сам Безбородов говорил, что покинет пост по истечении срочного контракта, который должен был закончиться в ноябре 2024 года, и достижении 70 лет.

Ранее сообщалось об увольнении мэра Астрахани.

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