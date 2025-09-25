Ректора СПбГУП отстранили от должности

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого в рамках обеспечения иска по изъятию зданий вуза в собственность государства. Решение инстанции опубликовано на портале «Электронное правосудие».

«Арбитражный суд определил: отстранить Запесоцкого Александра Сергеевича, 14.04.1954 года рождения, уроженца г. Курска <...> от занимаемой должности ректора (единоличного исполнительного органа) негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», — говорится в тексте.

Суд временно возложил полномочия ректора СПбГУП на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Заседание по делу перенесено с 20 ноября на 9 октября.

Прокурор мотивировал это тем, что Запесоцкий мог использовать свое положение для организации публичных акций в Петербурге с целью воспрепятствовать изъятию государственного имущества. К таким мероприятиям, как полагает надзорное ведомство, он способен привлекать студентов и сотрудников университета.

23 сентября суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на собственность СПбГУП.

По мнению надзорного ведомства, Всеобщая конфедерация профсоюзов, Ленинградская федерация профсоюзов и ректор вуза не могут по закону распоряжаться имуществом СПбГУП, так как якобы не получали права собственности, а сам Запесоцкий использует вуз «для личного обогащения», якобы декларируя убытки для получения госфинансирования и искусственно завышая расходы.

