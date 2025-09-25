На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выборгские подростки избили девочку за то, что та сдала курящих в школе

78.ru: в Выборге старшеклассницы избили девочку
true
true
true
close
Pixabay

В Выборге школьницы избили девочку за то, что та якобы сдала тех, кто курит в стенах учебного заведения. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в минувшие выходные с 20 по 21 сентября. Компания девочек-подростков пригласила знакомую погулять, а затем потребовала извинений за якобы переданный социальному педагогу список курящих учащихся. После этого школьницу избили.

По словам матери пострадавшей, нападавшие, учащиеся восьмых и девятых классов, удерживали ее дочь около 40 минут. Они били ее различными предметами и пытались поставить на колени.

В результате нападения школьница получила ушибы, также у нее начались головные боли. Семья сняла побои и обратилась с заявлением в полицию. Директор школы заявил, что в школе не получали списков курящих детей, а для разбора произошедшего назначен совет профилактики с приглашением родителей.

Ранее банда новосибирских школьниц напала на девочку и сбросила ее в ручей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами