Выборгские подростки избили девочку за то, что та сдала курящих в школе

В Выборге школьницы избили девочку за то, что та якобы сдала тех, кто курит в стенах учебного заведения. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в минувшие выходные с 20 по 21 сентября. Компания девочек-подростков пригласила знакомую погулять, а затем потребовала извинений за якобы переданный социальному педагогу список курящих учащихся. После этого школьницу избили.

По словам матери пострадавшей, нападавшие, учащиеся восьмых и девятых классов, удерживали ее дочь около 40 минут. Они били ее различными предметами и пытались поставить на колени.

В результате нападения школьница получила ушибы, также у нее начались головные боли. Семья сняла побои и обратилась с заявлением в полицию. Директор школы заявил, что в школе не получали списков курящих детей, а для разбора произошедшего назначен совет профилактики с приглашением родителей.

