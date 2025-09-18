Банда новосибирских школьниц напала на девочку и сбросила ее в ручей

Трое школьниц жестоко избили сверстницу и столкнули ее в ручей в Новосибирске

В Новосибирске трое школьниц избили и столкнули девочку в ручей. Об этом kp.ru рассказала свидетельница инцидента.

Местная жительница шла по бульвару Молодежи, когда заметила под деревом перепачканную землей и рыдающую девочку. Школьница призналась, что на нее набросились три незнакомые девочки, избили и бросили в ручей.

Жертва запомнила, что одна из нападавших была в ярко-желтой толстовке. После нападения они убежали в сторону ближайшего магазина.

Очевидица пошла в этот магазин и нашла там подозреваемых, включая девочку в желтой толстовке, а затем сообщила об инциденте в районный чат, надеясь, что родители пострадавшей свяжутся с ней.

На пост отреагировала мать другой девочки, пострадавшей от рук этих же школьниц. Женщина заявила, что банда напала на ее 11-летнюю дочь на улице Иванова. По ее словам, ЧП попало на камеры наблюдения, и теперь родительница собирается обращаться в полицию.

Ранее девятиклассницы из Приморья засунули в рот восьмилетней девочке туалетный ершик.