На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банда новосибирских школьниц напала на девочку и сбросила ее в ручей

Трое школьниц жестоко избили сверстницу и столкнули ее в ручей в Новосибирске
true
true
true
close
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске трое школьниц избили и столкнули девочку в ручей. Об этом kp.ru рассказала свидетельница инцидента.

Местная жительница шла по бульвару Молодежи, когда заметила под деревом перепачканную землей и рыдающую девочку. Школьница призналась, что на нее набросились три незнакомые девочки, избили и бросили в ручей.

Жертва запомнила, что одна из нападавших была в ярко-желтой толстовке. После нападения они убежали в сторону ближайшего магазина.

Очевидица пошла в этот магазин и нашла там подозреваемых, включая девочку в желтой толстовке, а затем сообщила об инциденте в районный чат, надеясь, что родители пострадавшей свяжутся с ней.

На пост отреагировала мать другой девочки, пострадавшей от рук этих же школьниц. Женщина заявила, что банда напала на ее 11-летнюю дочь на улице Иванова. По ее словам, ЧП попало на камеры наблюдения, и теперь родительница собирается обращаться в полицию.

Ранее девятиклассницы из Приморья засунули в рот восьмилетней девочке туалетный ершик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами