В Госдуме выступили против УДО тяжелобольных до приговора

Болезнь не должна быть поводом для полной отмены содержания под стражей до оглашения приговора суда. Об этом 360.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, комментируя предложение депутата предоставить судам возможность освобождать тяжелобольных от отбывания наказания в момент вынесения итогового решения.

На данный момент этот механизм в России распространяется только на подсудимых с психическими расстройствами. Бессараб призвала не вносить изменения в процедуру. По ее словам, условно-досрочное освобождение может применяться только в отношении пациентов, страдающих неизлечимой болезнью, что препятствует отбыванию наказания.

«Можно, к примеру, временно поместить под стражу в лечебное учреждение, а потом вернуть в места лишения свободы. Далеко не все могут рассчитывать на УДО», — подчеркнула Бессараб.

В конце 2024 года Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, исключающую условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о наказании за дезертирство.