В Госдуму России внесли законопроект о наказании за дезертирство

В ГД предложили наказывать освобожденных заключенных на СВО за дезертирство
Depositphotos

В Госдуму (ГД) внесли законопроект о лишении свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство в отношении освобожденных от наказания по Уголовному кодексу (УК) РФ в рамках службы в российских войсках. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов на сайте ведомства.

В рамках инициативы предлагается внести изменения в статью 338 УК РФ «Дезертирство».

Кроме того, сообщается, что самовольное оставление военной части до месяца таких военнослужащих предлагается наказывать сроком от трех до восьми лет. Также во внесенном в базу законопроекте говорится о том, что за симуляцию болезни могут начать наказывать сроком до 12 лет.

16 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Минюста ужесточить наказание для дезертиров, которые ушли на СВО из мест заключения. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что поддерживает эту идею, и призвал расстреливать тех, кто самовольно оставляет место службы.

Ранее двух дезертиров ЧВК «Вагнер» приговорили к колонии за фейки об армии России.

