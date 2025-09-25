У капибары в Московском зоопарке родились малыши

У капибары по кличке Малая в Московском зоопарке родились детеныши, сообщает Telegram-канал зоопарка.

Отмечается, что малыши появились на свет вечером 18 сентября.

«Опытная мама произвела на свет сразу двух детенышей. Малыши появились на свет с интервалом в полтора-два часа. Причем первенец родился незадолго до закрытия зоопарка, этот момент могли видеть гости онлайн-трансляций из вольеров», — говорится в сообщении.

Для Малой детеныши стали десятым и одиннадцатым по счету. Предыдущее пополнение случилось в феврале 2025 года. Тогда у Малой и ее давнего партнера Кузьмы родился самец по кличке Нолик.

Сейчас Малая проживает в Московском зоопарке вместе со своим партнером Кузьмой, с ними также живут две самочки — Скарлетт и Лапочка, а также Нолик.

В конце июля в Московском зоопарке у родился детеныш кенгуру валлаби. Мамой стала самка Греча. Этот малыш является ее первым потомством. Представители зоопарка добавили, что новорожденному предстоит трудный путь, поскольку он должен самостоятельно добраться до материнского соска, который находится в сумке. После этого у детеныша появляется постоянный источник пищи и он «дозревает».

Ранее в Москве спасли двух львов, «работавших» реквизитом для фотосессий.