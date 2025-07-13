На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве спасли двух львов, «работавших» реквизитом для фотосессий

Прокуратура выявила незаконное содержание львов в Москве
true
true
true
close
Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы выявила незаконное содержание и использование львов в культурно-зрелищных целях. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

«Как установлено в ходе прокурорской проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора, животные фактически работают «реквизитом» для фотосессий. Информация о таком сомнительном развлечении выявлена в ходе мониторинга сети интернет», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, владельцы животных не имели лицензии на работу по содержанию и использованию животных в зоопарках либо зоосадах. Также хозяева не соблюдали требования закона об использовании львов в культурно-зрелищных целях.

В ведомстве отметили, что в связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев возбудили административное дело. Их обвинили в нарушении условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Лев и его детеныш были переданы в Московский зоопарк, подчеркнули в прокуратуре.

До этого в Сочи власти провели рейд в отношении фотографов, которые используют животных для фотосессий с туристами. Представители администрации выявили несколько фактов жестокого обращения с животными. На фотографов составили шесть административных протоколов.

Ранее в Курганской области поймали и отпустили на волю рысь, забравшуюся в курятник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами