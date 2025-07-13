В Москве спасли двух львов, «работавших» реквизитом для фотосессий

Прокуратура Москвы выявила незаконное содержание и использование львов в культурно-зрелищных целях. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

«Как установлено в ходе прокурорской проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора, животные фактически работают «реквизитом» для фотосессий. Информация о таком сомнительном развлечении выявлена в ходе мониторинга сети интернет», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, владельцы животных не имели лицензии на работу по содержанию и использованию животных в зоопарках либо зоосадах. Также хозяева не соблюдали требования закона об использовании львов в культурно-зрелищных целях.

В ведомстве отметили, что в связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев возбудили административное дело. Их обвинили в нарушении условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Лев и его детеныш были переданы в Московский зоопарк, подчеркнули в прокуратуре.

До этого в Сочи власти провели рейд в отношении фотографов, которые используют животных для фотосессий с туристами. Представители администрации выявили несколько фактов жестокого обращения с животными. На фотографов составили шесть административных протоколов.

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