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В Московском зоопарке у кенгуру валлаби родился детеныш

Московский зоопарк: кенгуру валлаби Греча родила первого детеныша
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В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру валлаби. Об этом говорится в Telegram-канале организации.
 
«Сейчас малыш стал понемногу показываться из сумки и его могут увидеть посетители. Экспозиция находится на Новой территории, рядом с пешеходным мостом», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, в этот раз мамой стала самка Греча. Этот малыш является ее первым потомством. Представители зоопарка добавили, что новорожденному предстоит трудный путь, поскольку он должен самостоятельно добраться до материнского соска, который находится в сумке. После этого у детеныша появляется постоянный источник пищи и он «дозревает».

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, для кормления детеныша Грече увеличили количество белковой пищи в рационе. Она отметила, что пол ребенка пока неизвестен.

Помимо этого, специалисты рассказали, что самка кенгуру валлаби может «замораживать» беременность на некоторое время, чтобы малыш родился в более благоприятный для потомства период.

До этого в Челябинском зоопарке сообщили, что в семействе кенгуру случилось прибавление. Точную дату появления малыша на свет сотрудники зоопарка не уточнили, зато показали видео, на котором детеныш выбирается из сумки матери.

 

Ранее в Москве спасли двух львов, «работавших» реквизитом для фотосессий.

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