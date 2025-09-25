На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе упавший с неба шампур чуть не вонзился в ребенка и попал на видео

В Ростове-на-Дону упавший с неба шампур чуть не вонзился в голову ребенка
true
true
true

В Ростове-на-Дону шампур, упавший с неба, чуть не вонзился в голову ребенка в коляске. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел, когда женщина находилась на улице с маленьким ребенком — она везла коляску с малолетней девочкой по пандусу. Внезапно с высоты упал шампур, который пролетел в непосредственной близости от головы девочки — на кадрах видно, как родительница испугалась в момент, когда на них рухнул инвентарь для приготовления шашлыка.

В результате случившегося мать и ребенок не пострадали. Придя в себя после происшествия, ростовчанка обратилась в полицию с заявлением.

До этого сухая ветка пробила голову восьмилетней девочке в центре Нижнего Новгорода, когда та шла по улице с родителями. Школьнице наложили десять швов.

Ранее ревнивец из Башкирии обвинил жену в измене и ударил ее шампуром в грудь.

