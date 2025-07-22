Ревнивец из Башкирии обвинил жену в измене и ударил ее шампуром в грудь

В Башкирии мужчину арестовали за нападение с шампуром на супругу

Жителя Башкирии обвиняют в нападении на супругу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Чехова в селе Архангельское. По версии следствия, 39-летний мужчина обвинил возлюбленную в измене и, схватившись за шампур, нанес ей удар в грудь.

Когда женщина упала, супруг сказал их дочери о произошедшем и скрылся с места. Женщине оказали всю необходимую помощь, ей удалось выжить.

Спустя какой-то время мужчина сам пришел в полицию и признался в содеянном. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

«Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Подмосковье 33-летний мужчина во время ссоры с приятелем вонзил ему в грудь шампур. Очевидцы вызвали медиков, но спасти пострадавшего не смогли.

Ранее на Алтае женщина во время ссоры ударила возлюбленного шампуром в сердце.