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Сухая ветка пробила голову восьмилетней девочке в центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде упавшая ветка пробила голову ребенку
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FotograFFF/Shutterstock

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после травмирования ребенка в городском парке, девочке на голову упала сухая ветка с дерева. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Александровском парке. По данным Telegram-канала Ni Mash, семья туристов из Йошкар-Олы с детьми шла к машине по тротуару, когда с дерева посыпались сухие ветки.

Одна из них пробила голову восьмилетней девочке. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, школьнице наложили десять швов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Кирове врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии спасли девятилетнего школьника, который неудачно упал на прогулке и напоролся головой на шампур. Ребенку диагностировали открытую проникающую рану головного мозга, ушиб мозга, внутримозговую гематому, перелом основания черепа.

Ранее в Нефтекамске трехлетний ребенок оказался в реанимации, упав глазом на нож.

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