Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Новороссийску

В Новороссийске семьям погибших при атаке дронов ВСУ выплатят по 1,5 млн рублей

Родственники погибших в результате атаки украинских дронов в Новороссийске получат единовременное пособие в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего – 1 500 000 рублей», – написал Кравченко.

Власти Новороссийска также выплатят пособие людям, получившим легкий вред здоровью – по 300 тысяч рублей. Для тех, кто получил травмы средней степени тяжести, предусмотрена единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей. По 150 тысяч рублей выплатят жителям города, полностью утратившим свое имущество первой необходимости из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости составит 75 тысяч рублей на человека, добавил Кравченко.

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны ВСУ. По его словам, вражеские беспилотники ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск».

По данным мэрии города, при атаке дронов ВСУ в Новороссийске пострадали восемь человек. Уточняется, что шестерых человек, в том числе одного несовершеннолетнего, госпитализировали. У троих из них диагностировали травмы средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще двое человек не выжили.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА оказались повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». Также повреждения получили 20 машин, три из них сгорели полностью.

Ранее последствия удара украинского дрона по парковке в Новороссийске сняли на видео.