В Самаре мужчина пришел в школу к сыну и напал на его обидчика

В Самаре отец прямо в школе избил подростка, который обидел его сына
В Самаре мужчина напал на школьника, который якобы избил его сына. Потасовка в здании школы попала на видео, его опубликовал Telegram-канал «Самара ДТП».

Все произошло в школе №101 Кировского района, где учатся оба подростка. Отец одного из школьников узнал, что его сын якобы стал жертвой избиения, и пришел на уроки, чтобы найти и наказать обидчика.

Судя по записи, злоумышленник хватал подозреваемого за горло, угрожал ему и выкручивал руки, пока в ситуацию не вмешалась учительница.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в ситуации разбираются следователи и прокуроры.

До этого аналогичный случай произошел в Башкирии. Там родители школьника затолкали в авто и избили юношу, обидевшего их сына. В результате один из школьников оказался в больнице. Мальчику сломали зуб и руку, ему диагностировали ссадины и гематомы. Потерпевшие написали заявление в полицию.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина напал на детей из-за газировки и попал на видео.

