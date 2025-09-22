На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сломаны зуб и рука: родители школьника затолкали в авто и избили юношу, обидевшего их сына

В Башкирии родители мальчика напали на обидчика своего сына
Telegram-канал «Честный Репортаж»

В Башкирии в конфликт между подростами вмешались родители. Инцидент закончился госпитализацией 14-летнего юноши. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

По информации канала, все произошло в СНТ «Радуга» под Уфой. По словам отца пострадавшего мальчика, трое его детей и двое их друзей поссорились с другими подростками. Последние позвали на подмогу родителей, и те, защищая своих детей, решили урегулировать спор кулаками. На кадрах опубликованного изданием видео мужчины дерутся с несовершеннолетними, а также с прохожим, который пытался разнять дерущихся.

За кадром слышно, как мальчик, позвавший на помощь родственников, кричит: «Папа, не дерись».

В результате случившегося один из школьников оказался в больнице. Юноша утверждает, что его затолкали в машину и избили. Мальчику сломали зуб и руку, ему диагностировали ссадины и гематомы. Потерпевшие написали заявление в полицию.

Ранее в Кемерове отец второклассника избил школьника, который ударил его сына.

