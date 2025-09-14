В Нижнем Тагиле мужчина напал на детей из-за газировки и попал на видео

Неадекватный мужчина напал на компанию подростков из-за обычной газировки. Об этом сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсетях рассказала мама одной из пострадавших.

ЧП произошло 7 сентября во дворах на улице Чайковского. Мужчина, проходивший мимо детской площадки со своей женой и маленьким ребенком, заметил, что подростки пьют какой-то напиток.

Взрослый решил, что несовершеннолетние употребляют алкоголь, и, не разобравшись, «назвал их алкоголиками, потерянным поколением», а также оскорбительно высказался об их родителях.

«Дети попытались убедить его в том, что он ошибается, что это газировка. Получив ответ, который его не устроил, он начал применять физическую силу. Он схватил мою дочь и начал трясти ее за куртку, повредив воротник. На мальчика он и вовсе харкнул, словно верблюд. Но больше всего досталось подруге моей дочери, которую он ударил головой о скамью. По итогу у девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, она находится в стационаре», — рассказала тагильчанка.

Она сообщила, что заявление в полицию уже написано, и попросила помощи в опознании хулигана.

Ранее российские подростки ударили мужчину ножом за просьбу прикурить.