В США пассажирку самолета примотали скотчем к сиденью из-за странного поведения

Пассажирку авиакомпании American Airlines привязали скотчем к сиденью после того, как она напала на бортпроводницу и призналась в попытке отравить своего отца. Об этом сообщает издание New York Post.

Утверждается, что пассажирка Кетти Дж. Дилон угрожала нескольким бортпроводникам. Она находилась на рейсе, который следовал из Доминиканской Республики в Лас-Вегас (штат Невада). Бортпроводникам пришлось удерживать женщину с помощью стяжек и клейкой ленты из-за ее поведения во время полета.

После того как ее привязали к сиденью, она пнула бортпроводницу. «Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти!» — крикнула Дилон стюардессе. Затем привязанная пассажирка призналась, что подсыпала своему отцу в кофе «яд от тараканов», когда ей было 11 лет, с намерением отравить его. «Не получилось», — добавила она.

ФБР арестовало Дилон после того, как самолет приземлился в международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. Ей предъявлено обвинение о вмешательстве в работу летного экипажа и в нападении путем нанесения ударов, побоев или нанесения телесных повреждений.

В июле американца отправили в тюрьму за нападение на бортпроводника со сломанной ложкой и попытку открыть аварийный люк самолета. Житель Массачусетса Франсиско Северо Торрес был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения за свою выходку во время рейса из Лос-Анджелеса в Бостон в марте 2023 года.

