Житель Кузбасса раскопал засыпанную 30 лет назад ядерную шахту в поисках металлолома и получил штраф в размере 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

«Во время патрулирования леса в одном из лесничеств Сибирского федерального округа инспекторами лесоохраны было обнаружено повреждение около двух тысяч квадратных метров почвенного слоя леса на месте ликвидированных более 30 лет назад шахты ядерной ракеты и ее командного пункта, ранее принадлежавшей Министерству обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в конце мая 2024 года. 35-летний экскаваторщик из Мариинска и его подельник с помощью экскаватора HYUNDAI сняли слой почвы в лесу, повредив несколько деревьев. Выяснилось, что мужчины пытались добыть металл из законсервированной 30 лет назад шахты ядерной ракеты и командного пункта.

В результате кузбассовца привлекли к административной ответственности за использование лесных участков для распашки и других целей без специального разрешения, ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Однако позже специалисты лесоохраны посчитали ущерб лесному фонду от действий мужчины. Оказалось, что его размер составил около 3,5 млн рублей.

Житель Кузбасса должен возместить ущерб лесному фонду в размере около 3,5 млн рублей и выплатить в бюджет Мариинского муниципального округа более 64 тысяч рублей госпошлины.

8 сентября юрист по гражданским делам Алла Георгиева сообщала, что гражданину грозит штраф за самовольное извлечение лесных насаждений для личных целей.

Ранее россиянам объяснили, какие деревья нужно сажать зимой.