Россиян предупредили о штрафах за унесенные из леса деревья

Юрист Георгиева: за унесенное из леса дерево грозит штраф до 4 тысяч рублей
freepik.com

Гражданину грозит штраф за самовольное извлечение лесных насаждений для личных целей. Об этом в беседе с RT предупредила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

«Если человек решил пойти в лес и выкопать, повредить или спилить какое-либо дерево, это действие приравнивается к самовольному нанесению ущерба лесным насаждениям», — заявила она.

Эксперт уточнила, что речь идет как о молодых, так и о возрастных насаждениях.

Как рассказала юрист, административная ответственность за такие действия наступает с 16 лет. По ее словам, дерево и оборудование, при помощи которого его извлекали, изымаются, а размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Если лицо совершает подобное правонарушение при исполнении своих должностных обязанностей, то сумма штрафа вырастает до 20-40 тысяч рублей. Для юридического лица сумма взыскания увеличивается до 200-300 тысяч рублей.

Георгиева добавила, что в случае ущерба насаждениям, занесенным в Красную книгу, виновный будет привлекаться к уголовной ответственности.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил, что самовольная вырубка дерева на собственном дачном участке может стать причиной не только штрафа, но и уголовного дела.

Ранее россиянам объяснили, какие деревья нужно сажать зимой.

