Свердловчанка, похитившая чужого ребенка с детской площадки, избежала колонии

В Свердловской области женщина избежала наказания за похищение ребенка
close
Depositphotos

В Свердловской области женщину, похитившую чужого ребенка, отправили на принудительное лечение. О решении суда сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Жительницу Асбеста судили по статье п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. За похищение несовершеннолетнего ей грозило от 5 до 12 лет лишения свободы, однако Асбестовский городской суд постановил, что женщина не подлежит уголовной ответственности по состоянию здоровья.

В результате к похитительнице применили принудительные меры медицинского характера. Теперь она будет находиться на лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. До перевода в стационар женщина останется под стражей.

Инцидент произошел в июне этого года в Асбесте. На поиски девочки вышли и волонтеры, которые к вечеру нашли свидетелей преступления. По их словам, ребенка затащила в подъезд женщина в ковбойской шляпе. Полицейские приехали к подозреваемой, но им никто не открыл, поэтому сотрудникам правоохранительных органов пришлось «выбивать» дверь. В результате женщину, которая «иногда вела себя странно», направили на судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее освободившийся из тюрьмы насильник похитил 12-летнюю девочку, но ей удалось сбежать.

