Освободившийся из тюрьмы насильник похитил 12-летнюю девочку, но ей удалось сбежать

В США 12-летняя девочка смогла сбежать от похитившего ее насильника

Житель американского штата Иллинойс пытался увезти ребенка на своей машине. Об этом сообщает Abc7.

Инцидент произошел в городе Рокфорд. 12-летний ребенок шел по улице недалеко от Кишуоки-стрит. В какой-то момент на нее напал мужчина и силой заставил сесть в машину. Заметившие это очевидцы обратились в полицию. Еще один свидетель рассказал, что видел девочку, которая выбежала из остановившегося автомобиля. Пострадала ли школьница, не уточняется.

В результате полицейские задержали подозреваемого, им оказался 64-летний Гэри Браун. Мужчину арестовали, ему предъявили обвинения по статье о похищении человека при отягчающих обстоятельствах.

Известно, что Браун был зарегистрирован как преступник, совершавший сексуальное насилие и в момент инцидента находился под условно-досрочным освобождением.

Срок он получил в 2003 году, когда его осудили за тяжкое преступление сексуального характера в отношении ребенка младше 13 лет.

Ранее в Севастополе мать похитила сына после конфликта с бывшим мужем.