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В Свердловской области женщина в ковбойской шляпе увела девочку и не отдавала ее полиции

Mash: в Асбесте женщина в ковбойской шляпе похитила шестилетнего ребенка
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Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области женщину подозревают в похищении шестилетнего ребенка. Об этом сообщает Ural Mash.

Инцидент произошел в Асбесте. По данным Telegram-канала, после того, как ребенок исчез, на ситуацию обратили внимание родители и обратились в полицию. На поиски девочки вышли и волонтеры.

«К вечеру очевидцы рассказали: девочку затащила в подъезд женщина в ковбойской шляпе», – сообщается в публикации.

Полицейские приехали к подозреваемой, но им никто не открыл, поэтому сотрудникам правоохранительных органов пришлось «выбивать» дверь. В результате женщину направили на экспертизу. По словам, она иногда вела себя странно.

Ребенку на данный момент ничего не угрожает, с ним работают медики.

До этого в Петербурге задержали мигранта, которого подозревают в похищении 15-летней девушки. 49-летний мужчина увел школьницу с детской площадки и, по словам самой пострадавшей, отвел ее к озеру, где они некоторое время сидели.

В этот день девушка переночевала у него. Позже у нее обнаружили травмы шеи.

Ранее в Новосибирске мужчина пытался увести чужого ребенка, заявив, что это якобы его дочь.

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