Психолог предупредила об опасности «тихого срыва» у сотрудника

Состояние «тихого срыва» можно сравнить с бомбой замедленного действия, к его признакам относятся потеря креативности, замедленное принятие решений, частичная потеря мотивации, участившаяся лень на работе и потеря эмоциональности. Об этом «Москве 24» рассказала семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос.

По ее словам, оно предполагает выгорание, при котором сотрудник берется за новые задачи и делает вид, что все в порядке, однако, внутри чувствует себя опустошенным и незамотивированным. Это заставит его ненавидеть руководство, а также выплескивать свой негатив на коллег, отметила эксперт. Со временем такое состояние может привести к ухудшению самооценки или внезапному увольнению.

«Человек долгое время работает, терпит, переживает, подавляет эмоции, но потом это перерастает в психосоматические проблемы. Либо резкий уход с работы или открытый конфликт, когда люди рвут документы, бросают портфели», — пояснила Кардиакос.

Чтобы справиться с этим состоянием, она порекомендовала обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.

Данные исследования сервисов «Ясно» и Эйч, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показали, что больше половины (53%) россиян признали, что постоянно сталкиваются на работе с выгоранием. При этом у многих (более 35%) это состояние длится на протяжении нескольких лет.

Ранее на неделе охраны труда рассказали о методах удержания поколения Z.