На неделе охраны труда рассказали о методах удержания поколения Z

В «Сириусе» представили стратегию борьбы с выгоранием поколения Z
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Большинство работодателей (76%) готовы закрыть глаза на некоторые несоответствия профессиональных компетенций кандидата, рассказал заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля в рамках всероссийской недели охраны труда (ВНТО) в «Сириусе».

Он отметил, что для работодателей сейчас важнее «гибкие навыки».

«Поэтому объективная и масштабируемая диагностика надпрофессиональных компетенций до выхода молодежи на рынок труда приобретает первостепенное значение», — сказал он.

Также на ВНОТ представили анализ данных диагностики более 1,1 млн российских студентов, собранных в рамках проекта «Центры компетенций».

«Ключевыми факторами, определяющими лояльность современного выпускника работодателю, являются стремление к финансовому благополучию, осмысленной работе, общественному признанию и четко выстроенной карьерной траектории», — рассказала руководитель отдела аналитики и разработки диагностических инструментов Департамента оценки и методологии президентской платформы «Россия – страна возможностей», эксперт проекта «Центры компетенций» Екатерина Степашкина.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты РФ Дмитрия Платыгина, важно выстраивать работу с молодежью, чтобы помочь определиться в будущей профессией на старте карьеры.

«Было принято решение о создании отдельных молодежных кадровых центров, которые станут точкой притяжения школьников и студентов, помогут им в поиске работы и построении карьеры», — рассказал он.

