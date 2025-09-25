На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведь ранил женщину возле школы на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину возле школы
true
true
true
close
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

Медведь напал на женщину на территории пришкольной спортивной площадки в Петропавловске-Камчатском, ее госпитализировали в краевую больницу. Об этом сообщило правительство Камчатского края в Telegram-канале.

«Женщина находится в реанимации. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь», — говорится в сообщении.

Медведя, напавшего на женщину, ликвидировали.

Начальник госохотнадзора министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатки Всеволод Воропанов сообщил, что в Петропавловске-Камчатском для обеспечения безопасности жителей в связи с нападением дикого животного усили патрулирование улиц.

Эксперты Пермского Политеха предупредили, что с приходом осени в российских лесах возрастает риск встреч с дикими животными. При столкновении с медведем нельзя убегать или смотреть прямо в глаза. Лучше громко шуметь и использовать резкие запахи, чтобы отпугнуть его.

Ранее в Греции турист записал на видео, как медведь столкнул его со скалы.

