Турист не выжил после встречи с медведем, который столкнул его в пропасть

В Греции турист записал на видео, как медведь столкнул его со скалы
В Греции мужчина снял на видео нападение медведя, закончившееся падением в овраг. Трагедия произошла еще в начале лета, но запись появилась в сети только сейчас, сообщает Daily Mail.

В июне 61-летний Христос Ставрианидис гулял с другом Димитрисом по лесу Фратко в Родопских горах на севере страны и начал снимать встречу с медведем на телефон. На записи, которая длится 49 секунд видно, как медведь выходит на тропу и приближается к нему. Ставрианидис зовет друга, но спустя мгновение издает крик и падает со скалы.

Во время нападения рядом была их собака, которая лаяла на медведя, а друг пострадавшего пытался отогнать животное с помощью перцового баллончика, но это не помогло. Димитрис рассказал, что видел, как медведь был всего в 6-7 метрах от его приятеля и столкнул его в пропасть. После этого он пытался докричаться до Ставрианидиса, но тот уже не отвечал.

Тогда мужчина вызвал спасателей, сообщив им координаты. Хотя доступ к телу туриста был затруднен, спасателям удалось его вынести из леса. Судмедэкспертиза подтвердила, что при падении в овраг мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и его сердце тут же остановилось.

Ранее сбор ягод в лесу обернулся трагедией для жительницы Сахалина.

