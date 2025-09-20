На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученая рассказала, что делать при встрече с дикими животными в лесу

ПНИПУ: при столкновении с медведем лучше шуметь и использовать резкие запахи
true
true
true
close
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

С приходом осени в российских лесах возрастает риск встреч с дикими животными. В сентябре у лосей начинается период гона — спаривания, во время которого они становятся агрессивными и непредсказуемыми. Эксперты Пермского Политеха напомнили, какие правила помогут обезопасить себя во время прогулки или «тихой охоты». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам Марии Комбаровой, ведущего инженера кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, подготовка к походу в лес начинается с правильной экипировки. Одежда должна быть яркой и заметной, чтобы животные могли распознать человека и уйти. Камуфляж и «хаки» лучше не использовать. Брюки рекомендуется заправлять в высокие сапоги — это защитит не только от влаги, но и от клещей, которые подстерегают жертву на траве. Дополнительную защиту обеспечит аэрозольная пропитка одежды от насекомых.

В лесу важно не только внимательно смотреть под ноги и не совать руки в дупла и ямки, где могут прятаться змеи или пауки, но и соблюдать «тактику шумового присутствия».

«Достаточно разговаривать, позвякивать ключами или постукивать палкой по деревьям. Это создаёт естественный шум, который животные воспринимают как сигнал к отступлению», — объяснила эксперт.

Особое внимание стоит уделять встречам с крупными зверями. При столкновении с медведем нельзя убегать или смотреть прямо в глаза. Лучше громко шуметь и использовать резкие запахи, чтобы отпугнуть хищника. С кабаном справиться сложнее: он очень быстр и агрессивен. В этом случае спасением может стать дерево, а если убежать некуда — нужно свернуться клубком и притвориться мертвым. Лось, хоть и травоядный, также опасен: его удар копытом способен убить человека. В брачный период животное может воспринять человека как соперника. Встречая его, следует искать укрытие за деревьями или кустами.

Опасность представляют и животные, зараженные бешенством.

«Главный признак — неадекватное поведение: зверь может внезапно подойти или проявить агрессию. В этом случае нужно немедленно покинуть место и обратиться в службы», — предупредила Комбарова.

Ученая напомнила: встреча с диким зверем всегда проверка на выдержку. Сохраняя спокойствие и следуя правилам безопасности, можно свести риск к минимуму.

Ранее ученый рассказал, как быстро выбраться из леса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами