Ученая рассказала, что делать при встрече с дикими животными в лесу

С приходом осени в российских лесах возрастает риск встреч с дикими животными. В сентябре у лосей начинается период гона — спаривания, во время которого они становятся агрессивными и непредсказуемыми. Эксперты Пермского Политеха напомнили, какие правила помогут обезопасить себя во время прогулки или «тихой охоты». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам Марии Комбаровой, ведущего инженера кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, подготовка к походу в лес начинается с правильной экипировки. Одежда должна быть яркой и заметной, чтобы животные могли распознать человека и уйти. Камуфляж и «хаки» лучше не использовать. Брюки рекомендуется заправлять в высокие сапоги — это защитит не только от влаги, но и от клещей, которые подстерегают жертву на траве. Дополнительную защиту обеспечит аэрозольная пропитка одежды от насекомых.

В лесу важно не только внимательно смотреть под ноги и не совать руки в дупла и ямки, где могут прятаться змеи или пауки, но и соблюдать «тактику шумового присутствия».

«Достаточно разговаривать, позвякивать ключами или постукивать палкой по деревьям. Это создаёт естественный шум, который животные воспринимают как сигнал к отступлению», — объяснила эксперт.

Особое внимание стоит уделять встречам с крупными зверями. При столкновении с медведем нельзя убегать или смотреть прямо в глаза. Лучше громко шуметь и использовать резкие запахи, чтобы отпугнуть хищника. С кабаном справиться сложнее: он очень быстр и агрессивен. В этом случае спасением может стать дерево, а если убежать некуда — нужно свернуться клубком и притвориться мертвым. Лось, хоть и травоядный, также опасен: его удар копытом способен убить человека. В брачный период животное может воспринять человека как соперника. Встречая его, следует искать укрытие за деревьями или кустами.

Опасность представляют и животные, зараженные бешенством.

«Главный признак — неадекватное поведение: зверь может внезапно подойти или проявить агрессию. В этом случае нужно немедленно покинуть место и обратиться в службы», — предупредила Комбарова.

Ученая напомнила: встреча с диким зверем всегда проверка на выдержку. Сохраняя спокойствие и следуя правилам безопасности, можно свести риск к минимуму.

