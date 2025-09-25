«Бьет, значит не любит»: больше половины россиян не готовы простить рукоприкладство в браке

Больше половины россиян считают, что если в браке супруг хотя бы один раз поднял руку на своего партнера, это нельзя простить. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Такого мнения придерживаются 55% опрошенных аналитическим центром. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 5 процентных пунктов, отмечает ВЦИОМ.

«Мужчины и представители старших поколений чаще склонны говорить, что «однократный случай побоев можно простить», тогда как женщины и молодежь значительно чаще настаивают, что даже единичный эпизод неприемлем. Те, кто сталкивался с подобными историями в своей семье, также чаще высказываются против прощения», — говорится в отчете об исследовании.

Кроме того, люди, которые считают возможным «простить» однократный случай применения силы, гораздо чаще считают, что конфликты нужно решать внутри семьи, а не выносить их наружу. Тогда как уверенные в недопустимости даже одного эпизода насилия более склонны обратиться в полицию или социальные службы.

