В Кемерово пьяный пациент устроил дебош в стоматологии и пытался зайти в кабинет без обуви

В Кемерово мужчина устроил дебош в стоматологической клинике. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.
50-летний пациент пришел на прием к врачу в состоянии алкогольного опьянения. Заметив его состояние, медики отказали ему в осмотре.
После этого мужчина стал нецензурно выражаться и вести себя неадекватно. Он также снял обувь и попытался попасть в кабинет и угрожал медикам, после чего сотрудники клиники вызвали росгвардейцев.
«Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел», – сообщается в публикации.
До этого в Нижнем Новгороде две санитарки пострадали во время нападения пациента психбольницы. Они сопровождали мужчину из процедурного кабинета в палату, когда он стал вести себя агрессивно и нанес им удары в область головы.
Женщин госпитализировали в другую больницу.
