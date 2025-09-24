На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кемерово пьяный пациент устроил дебош в стоматологии и пытался зайти в кабинет без обуви

В Кемерово мужчину задержали за дебош в стоматологии
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Кемерово мужчина устроил дебош в стоматологической клинике. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

50-летний пациент пришел на прием к врачу в состоянии алкогольного опьянения. Заметив его состояние, медики отказали ему в осмотре.

После этого мужчина стал нецензурно выражаться и вести себя неадекватно. Он также снял обувь и попытался попасть в кабинет и угрожал медикам, после чего сотрудники клиники вызвали росгвардейцев.

«Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел», – сообщается в публикации.

До этого в Нижнем Новгороде две санитарки пострадали во время нападения пациента психбольницы. Они сопровождали мужчину из процедурного кабинета в палату, когда он стал вести себя агрессивно и нанес им удары в область головы.

Женщин госпитализировали в другую больницу.

Ранее петербуржец едва не лишился полового органа в пьяной ссоре с супругой.

